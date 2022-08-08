"معرض الصقور والصيد السعودي الدولي" يحقق 1900% زيادة في مبيعات دوراته

كما أن عدد العارضين في النسخة الأولى كان 150 عارضاً، وارتفع العدد في النسخة الثالثة إلى 350 عارضاً مثلوا 30 دولة من مختلف دول العالم، أما بالنسبة لعدد زوار المعرض؛ فقد حقق قفزة كبيرة جداً حيث تجاوز العدد في النسخة الأخيرة حاجز النصف مليون زائر مقابل 120 ألف زائر للنسخة الأولى و350 ألف للثانية، بنسبة زيادة أكثر من 316%.