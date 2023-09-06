"الخولي" من غرفة القصيم: المترادفات والاحتمالات أهم محاذير كتابة العقود

وبحسب الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون الإداري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الذي قدّم ورشة "القواعد العامة لصياغة عقود التجارة الدولية وأساسيات التحكيم وعقود الامتياز" التي اختتمت مساء أمس، بمقر غرفة القصيم بمدينة بريدة، أن لغة العقود والنصوص المعتمدة في الاتفاقيات يجب ألا تكون "حمّالة أوجُه" أو تسير في أسلوب الترادف، ولا بد من العناية بتدقيق العبارات وضبط المصطلحات وترتيبها؛ للتأكد من سلامة المحتوى وكفايته للتعبير عن مقاصد الأطراف، وأن كل منها يعبر عن المراد منه بكل وضوح، بحيث تنتفي احتمالات اللبس أو الغموض أو سوء التفسير أو التعارض مع أي من الأحكام الشرعية أو القانونية.