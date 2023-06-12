جازان محطة رئيسة على خارطة مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"

وتمخضت تلك الاتفاقيات عن، مشروع "بان آسيا" بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، باستثمارات تزيد على 4 مليارات ريال، وتستهدف تحويل المواد الأساسية إلى مواد ذات قيمة مضافة أعلى محلياً، ويعتبر الأول من نوعه بالمنطقة، ضمن تعاون صيني مع الجهات الحكومية في المملكة ذات العلاقة بالاستثمار والصناعة.