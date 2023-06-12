جازان محطة رئيسة على خارطة مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"

وضعت الاتفاقيات الموقعة بين المملكة والصين تحت مظلة رؤية المملكة 2030 ومبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير "، منطقة جازان كمحطة رئيسة من المحطات التي تندرج ضمن خارطة المشروع الصيني.
وتمخضت تلك الاتفاقيات عن، مشروع "بان آسيا" بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، باستثمارات تزيد على 4 مليارات ريال، وتستهدف تحويل المواد الأساسية إلى مواد ذات قيمة مضافة أعلى محلياً، ويعتبر الأول من نوعه بالمنطقة، ضمن تعاون صيني مع الجهات الحكومية في المملكة ذات العلاقة بالاستثمار والصناعة.
ويتمحور المشروع حول استقطاب تقنيات عالمية ذات جودة عالية، وتوفير 570 فرصة وظيفية، وسيعمل على زيادة صادرات المملكة غير النفطية، إذ سيكون نصف مخرجاته مخصصة للتصدير، ويتوقع أن تحقق قيمة إنتاج المشروع بعد بدء تشغيله أكثر من 1.8 مليار دولار سنوياً.