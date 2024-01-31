بعد مرور شهرين من انطلاقها "بنج" تشكر عملاءها على تفاعلهم

بعد مرور شهرين من انطلاقها الرسمي في تقديم وجباتها الغذائية المتنوعة، والتي توفر خيارات متنوعة من الوجبات المتوافقة مع العديد من الأنظمة الغذائية الصحية، وأيضاً الأطعمة ذات الطعم المميز التي تلبي كافة الرغبات خصوصاً لمن يبحثون عن تنظيم وجباتهم التي تصلهم في أوقات مرنة حسب رغبة العميل في مختلف مواقع التسليم سواء المنزل أو مقر العمل.