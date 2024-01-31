بعد مرور شهرين من انطلاقها "بنج" تشكر عملاءها على تفاعلهم

بعد مرور شهرين من انطلاقها الرسمي في تقديم وجباتها الغذائية المتنوعة، والتي توفر خيارات متنوعة من الوجبات المتوافقة مع العديد من الأنظمة الغذائية الصحية، وأيضاً الأطعمة ذات الطعم المميز التي تلبي كافة الرغبات خصوصاً لمن يبحثون عن تنظيم وجباتهم التي تصلهم في أوقات مرنة حسب رغبة العميل في مختلف مواقع التسليم سواء المنزل أو مقر العمل.
وأكدت "بنج" بأن تجربتها خلال الشهرين الماضيين كانت غنية بالعديد من الاقتراحات والآراء التي تلقتها من عملائها وقامت بالاستفادة منها في تطوير خدماتها التي يتم العمل على تحسينها وتجويد مخرجاتها بشكل مستمر لتكون دائماً في مستوى تطلعات عملائها الذين شكرتهم على تفاعلهم الإيجابي.
ووفقاً لاستراتيجية "بنج" في الانتشار فإنها تقدم خدماتها في المرحلة الحالية في مدينة الرياض من خلال فرعها الرئيسي وعبر الموقع الإلكتروني (https://q-r.to/BINGEapp)، وتطبيقها الرسمي للهواتف الذكية.
وتتضمن قائمة طعام "بنج" وجبات لإنقاص الوزن وبناء العضلات، وأيضاً وجبات لمن يبحثون عن أساليب غذاء متنوعة تجمع بين القيمة الغذائية العالية والطعم المميز، ويشرف على تقديم هذه الوجبات مجموعة من المتخصصين في عالم صناعة الغذاء بالاعتماد على أفضل المكونات الطبيعية، مع مواصلة نهج "بنج" في تقديم أفضل الوجبات المحافظة على قيمتها الغذائية وطعمها الشهي.