مركز الملك عبدالله المالي يستأنف مشروع القطار الكهربائي

تخطّط شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالية؛ لإعادة إطلاق مشروع القطار الكهربائي "المونوريل".
ووفقاً لموقع "MEED" المتخصّص في شؤون الاقتصاد والبناء، قامت شركة الهندسة الفرنسية "بتحديث الدراسات الفنية والإشرافية لكل من الأنظمة والهندسة المدنية الخاصة بالمشروع.
وسيكون طول "المونوريل" 3.6 كيلو متر، وسيعمل بنظام التشغيل الآلي "دون سائق"، مع وجود مسارٍ دائري مرتفع، وتتضمن المرافق 6 محطات مرتفعة، و6 قطارات؛ كل منها مكوّنٌ من عربتَيْن، وينقل ما يصل إلى 3500 راكبٍ في الساعة خلال أوقات الذروة.
وسيمتد المسار بين الأبراج الرئيسة في المنطقة، وسيتصل بنظام مترو الرياض، وسيكون مركز الصيانة وورشة العمل بجوار محطة التحكم المركزية، التي ستكون آلية بشكلٍ كامل.