مركز الملك عبدالله المالي يستأنف مشروع القطار الكهربائي

وسيكون طول "المونوريل" 3.6 كيلو متر، وسيعمل بنظام التشغيل الآلي "دون سائق"، مع وجود مسارٍ دائري مرتفع، وتتضمن المرافق 6 محطات مرتفعة، و6 قطارات؛ كل منها مكوّنٌ من عربتَيْن، وينقل ما يصل إلى 3500 راكبٍ في الساعة خلال أوقات الذروة.