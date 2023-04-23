يستمر 15 يومًا .. إقبال كبير على العروض الفنية النسائية بمهرجان دومة الجندل

يشهد مهرجان “أرض الخزامى” ببحيرة دومة الجندل في يومه الثالث، تدفق آلاف الزوار من داخل وخارج المنطقة، وامتلاء أركان المهرجان، لمشاهدة فعاليّاته من العروض الفنية النسائية المتنوعة، والفن الشعبي، وحفلات مسرح الخزامى الفنية، ومنطقة الطفل، وعروض صالة الخزامى، والكافيهات والمطاعم الموجودة على أرض المهرجان.