يستمر 15 يومًا .. إقبال كبير على العروض الفنية النسائية بمهرجان دومة الجندل

يشهد مهرجان “أرض الخزامى” ببحيرة دومة الجندل في يومه الثالث، تدفق آلاف الزوار من داخل وخارج المنطقة، وامتلاء أركان المهرجان، لمشاهدة فعاليّاته من العروض الفنية النسائية المتنوعة، والفن الشعبي، وحفلات مسرح الخزامى الفنية، ومنطقة الطفل، وعروض صالة الخزامى، والكافيهات والمطاعم الموجودة على أرض المهرجان.
ورصدت “سبق” صورًا متنوعة من مهرجان “أرض الخزامى” المقام ببحيرة دومة الجندل، والذي يشهد توافد الآلاف من الزوار، تحت متابعة وتنظيم مميز من وزارة الثقافة.
فيما جذبت “زهرة الخزامى” رواد المهرجان الذين التفوا حولها لإلتقاط الصور معها، وأبدوا إعجابهم بالفعاليّات التي تنظمها وزارة الثقافة هذا العام في منطقة الجوف.
يُشار إلى أن المهرجان بدأ من أول أيام العيد ويستمر لمدة 15 يومًا.