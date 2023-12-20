بالتعاون مع محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.. الحياة الفطرية يطلق 56 كائناً مهدداً بالانقراض

وأضاف الدكتور قربان "أن المركز يعمل على إكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها وفق أدق المعايير والممارسات العالمية، معتمداً على قاعدة معرفية دقيقة، ومستعيناً بخبراء عالميين من خارج المملكة إضافة إلى الخبراء الموجودين لدينا، وأن الجهود مستمرة في حماية النظم البيئية واستعادة التنوع الأحيائي وتعزيز التوازن البيئي وصولاً إلى نظم بيئية مزدهرة ومستدامة تحقق عظيم الأثر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعكس حرصنا على التعاون والعمل التكاملي مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق أهدافنا التي تصب في بوتقة المشروع التنموي في بلادنا".