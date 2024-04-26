"تحولات كبيرة وفريدة".. أمير تبوك يهنئ القيادة بإنجازات "رؤية المملكة 30" في 8 أعوام

رفع أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الـ 8 الماضية.
ونوه أمير المنطقة، في تصريح بهذه المناسبة، إلى أن رؤية المملكة 2030 التي بارك انطلاقتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمتابعة ودعم وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - تشهد تحولات كبيرة وإنجازات فريدة، عززت من مكانة المملكة التي أصبحت اليوم محط أنظار العالم بفضل هذه الرؤية المباركة.
وأشار إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة من خلال مشروعات رؤية المملكة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة "نيوم، والبحر الأحمر، وأمالا"، والتي أصبحنا نرى ونشاهد هذا العمل في هذه المشروعات يتحقق على أرض الواقع من خلال الوتيرة المتسارعة التي تشهدها تلك المشروعات في أعمالها، والتي تجسدها النظرة المستقبلية والطموح الكبير والفكر لسمو ولي العهد -حفظه الله - وحرصه على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والتي أسهمت في رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير العيش الكريم والرفاهية للمواطن.
وفي ختام تصريحه، سأل أمير منطقة تبوك المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزه ورخاءه.