"تحولات كبيرة وفريدة".. أمير تبوك يهنئ القيادة بإنجازات "رؤية المملكة 30" في 8 أعوام

ونوه أمير المنطقة، في تصريح بهذه المناسبة، إلى أن رؤية المملكة 2030 التي بارك انطلاقتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمتابعة ودعم وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - تشهد تحولات كبيرة وإنجازات فريدة، عززت من مكانة المملكة التي أصبحت اليوم محط أنظار العالم بفضل هذه الرؤية المباركة.