باتفاقيات تتجاوز ٦٢ مليار ريال… "نوبكو" الراعي الذهبي للمؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية

كما وقعت الشركة اتفاقيات وعقود بزيادة على 62 مليار ريال، وفرت من خلالها أكثر من 85 ألف بند طبي، بالإضافة لعدد 46 ألف بند طبي مخزنة وفق أفضل المواصفات والمعايير الطبية، استفادت منها أكثر على 200 جهة صحية.