مجموعة stc تختتم مشاركتها بمؤتمر MWC2023 بأكثر من 20 اتفاقية وتستمر في تمكين التحول الرقمي

وقال المهندس عبدالله الكنهل، الرئيس التنفيذي لوحدة الاستراتيجية في مجموعة : stc "نختتم مشاركتنا الحافلة في مؤتمر MWC2023 في مدينة برشلونة، والتي تعتبر جزء من استراتيجيتنا التي تتمحور حول توسع أعمالنا ودعم المنظومة الرقمية، حيث نجحت مجموعة stc منذ تأسيسها برحلتها في تطوير حلول وتقنيات عديدة أبرزها حلول الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، والطب الاتصالي، والمدن الذكية، ومراكز البيانات، والبيانات الضخمة، وشبكات 5.5G والسيارات الذكية."