"السديس": وليُّ العهد يتابع بدقّة كلَّ ما يحصل في الحرمين الشريفين

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"السديس": وليُّ العهد يتابع بدقّة كلَّ ما يحصل في الحرمين الشريفين
أكّد أنّ قاصد الحرمين يريد أن تتهيّأ له جميعُ الأجواء التعبدية
قال رئيس الشؤون الدينية في الحرمين الشيخ د. عبد الرحمن السديس: ولي العهد يتابع بدقّة كلّ ما يحصل في الحرمين الشريفين، وحريص على توجيهنا لمواكبة رؤية 2030 وتحقيق تطلعات القيادة.
وأضاف: هذا الحاج وهذا المعتمر جاء في رحلة إيمانية ويريد أن تُهَيَّأ له جميع الأجواء التعبدية ليؤدي عمرته أو حجه أو زيارته على الوجه المطلوب.
وأردف: من خلال الممكّنات العظيمة التي وفّرتها القيادة، نعمل على تحقيق الأهداف العظيمة والطموحات الكبيرة التي يرومها ولاة الأمر ويتطلّع إليها قاصدو الحرمين الشريفين.