في الجوف.. إنهاء معاناة طفل من تشوهات خلقية في الأعضاء التناسلية

تمكن قسم المسالك البولية بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز ، من إنهاء معاناة طفل في الثامنة من عمره بعد إجراء عملية جراحة نوعية معقدة تعد الأولى من نوعها بالمنطقة لعلاج تشوهات خلقية في مجرى البول والأعضاء التناسلية.
وقالت "صحة الجوف": تمت معاينة الطفل في العيادة الخارجية و تبيّن أنه يعاني من تشوه خلقي بالأعضاء التناسلية ومجرى البول، وبعد أن عملت له الفحوصات الطبية اللازمة تقرر إجراء العملية على مرحلتين استغرقت كل مرحلة ما يقارب ٤ ساعات، تضمنت إعادة ترميم مجرى البول بطول ١٠ سم ونقل فتحة مجرى البول من منطقة العجان لمكانها الطبيعي تكللت بالنجاح.
يشار إلى أن عيادات المسالك البولية استقبلت خلال النصف الأول لهذا العام 70 حالة فيما أجرت 21 عملية جراحية.