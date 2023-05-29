في الجوف.. إنهاء معاناة طفل من تشوهات خلقية في الأعضاء التناسلية

وقالت "صحة الجوف": تمت معاينة الطفل في العيادة الخارجية و تبيّن أنه يعاني من تشوه خلقي بالأعضاء التناسلية ومجرى البول، وبعد أن عملت له الفحوصات الطبية اللازمة تقرر إجراء العملية على مرحلتين استغرقت كل مرحلة ما يقارب ٤ ساعات، تضمنت إعادة ترميم مجرى البول بطول ١٠ سم ونقل فتحة مجرى البول من منطقة العجان لمكانها الطبيعي تكللت بالنجاح.