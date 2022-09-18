الأحوال المدنية: استعمال المواطن بطاقة هوية وطنية لا تخصه يُعد مخالفة تُعَرّض مرتكبها للحبس والغرامة

وشدد "الجاسر" على أن رهن وثائق الأحوال المدنية لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المُعَدة له يعرّض أصحابها ومن يرتهن هذه الوثائق للعقوبة المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية؛ معربًا عن ثقته في المواطن وحرصه على اتباع الأنظمة والتعليمات بالمحافظة على الوثائق الرسمية.