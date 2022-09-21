مهندسات يُشدن بقرار التوطين: نعمل في الميدان والمواقع ونسعى للإبداع في تصميم المنازل

ويتيح توطين مجال الهندسة للفتيات السعوديات الإبداع في تصميم المنازل؛ إذ أكدت في هذا الصدد المهندسة حنين الصميع، مهندسة تصميم داخلي، قدرتهن كمهندسات على النزول للمواقع والإشراف على جودة المشاريع الإنشائية والمعمارية والتصميم الداخلي، مشيرة إلى أن جهد خمس سنوات من الدراسة في مجال شغفهن تظهر آثاره حالياً في الإبداع والتميز حيث تغيرت تصاميم المنازل عن السابق وزاد الإبداع والابتكار من الداخل والخارج.