ولي العهد يلتقي رئيس سوريا ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي

في خطوة دبلوماسية لافتة، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، والوفد المرافق له.
وجاء اللقاء على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وحضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ومعالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني.
كما حضره معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، المستشار في الديوان الملكي، ومعالي الأستاذ خالد بن علي الحميدان، رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، سكرتير سمو ولي العهد.
وشملت قائمة الحضور أيضًا معالي الأستاذ خالد بن فريد حضراوي، المستشار بالديوان الملكي، والدكتور فيصل المجفل، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العربية السورية.