بـ"جامعة كاوست" بحث دولي لتطوير نظام تبريد جديد للخلايا الشمسية يعمل بالجاذبية بدل الكهرباء

وإضافة إلى كفاءته في تجميع المياه، يشعر دانيال؛ بالحماس تجاه الفوائد الاقتصادية المحتملة لاعتماد هذه التقنية، حيث أوضح أن "النظام لا يحتاج إلى استهلاك الكهرباء، مما يسهم في توفير الطاقة. كما أنه لا يعتمد على أي أجزاء ميكانيكية مثل الضواغط أو المراوح، مما يقلل من تكاليف الصيانة مقارنة بالأنظمة التقليدية، ومن ثم يحقق مزيداً من التوفير".