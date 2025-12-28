وزير الخارجية يرأس أول اجتماع لمجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير العمل الدبلوماسي وتعزيز الكفاءات الوطنية، رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية ورئيس مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، اليوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد بعد إعادة تشكيله.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم سموه التهنئة لأصحاب السمو والمعالي أعضاء المجلس، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة المعهد.
وناقش الاجتماع رؤية المعهد وأهدافه الرئيسة، إلى جانب استعراض برامجه الإستراتيجية وآليات تطويره، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في بناء القدرات الدبلوماسية الوطنية وتعزيز الحضور السعودي الفاعل على الساحة الدولية.
ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا لدور المعهد في دعم السياسة الخارجية للمملكة عبر إعداد كوادر مؤهلة وتطوير المحتوى العلمي والبحثي في المجال الدبلوماسي.