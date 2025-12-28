وزير الخارجية يرأس أول اجتماع لمجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير العمل الدبلوماسي وتعزيز الكفاءات الوطنية، رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية ورئيس مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، اليوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد بعد إعادة تشكيله.