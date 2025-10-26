أكثر من 264 ألف مستفيد من خدمات "مدينة الملك سلمان الطبية" خلال الربع الثالث من 2025

قدّمت مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة خدمات صحية متكاملة لـ264,915 مستفيدًا خلال الربع الثالث من عام 2025، ضمن جهودها المتواصلة لتطوير جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية لتلبية احتياجات المرضى في مختلف التخصصات.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن قسم الطوارئ استقبل 113,105 حالات، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 151,810 مستفيدين، وأُجريت 4,510 عمليات جراحية، إضافة إلى تسجيل 2,942 حالة ولادة، وذلك ضمن بيئة طبية آمنة وبكوادر صحية مؤهلة.
وفيما يخص الخدمات التشخيصية والمساندة، شهد قسم المختبر إجراء 954,734 فحصًا مخبريًا، ونفذ قسم الأشعة 78,945 فحصًا إشعاعيًا، كما تم صرف 197,950 وصفة طبية، إضافة إلى تقديم 18,359 جلسة تأهيل طبي.
وتعكس هذه الأرقام حجم الجهود التي تبذلها المدينة الطبية في تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية، بما يعزز من كفاءة منظومة الرعاية الصحية في منطقة المدينة المنورة، ويدعم تطلعات القطاع الصحي نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.