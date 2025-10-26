أكثر من 264 ألف مستفيد من خدمات "مدينة الملك سلمان الطبية" خلال الربع الثالث من 2025

وفيما يخص الخدمات التشخيصية والمساندة، شهد قسم المختبر إجراء 954,734 فحصًا مخبريًا، ونفذ قسم الأشعة 78,945 فحصًا إشعاعيًا، كما تم صرف 197,950 وصفة طبية، إضافة إلى تقديم 18,359 جلسة تأهيل طبي.