أمطار صباحية على الرياض دون معوقات مرورية والأرصاد تحذّر

شهدت العاصمة الرياض، صباح اليوم الخميس، أجواءً ممطرة تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، في مشهد تزامن مع انسيابية الحركة المرورية في مختلف الشوارع والطرقات، دون تسجيل معوقات تُذكر.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا متقدمًا عبر نظام الإنذار المبكر، حذّر فيه من هطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض ومحافظة الدرعية، تبدأ من الساعة الخامسة فجرًا وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا من اليوم ذاته.
وأوضح المركز أن الحالة الجوية المتوقعة قد تصاحبها رياح شديدة السرعة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، مع تساقط للبرد وصواعق رعدية، إضافة إلى احتمالية جريان السيول في بعض المواقع، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، واتباع إرشادات السلامة الصادرة من الجهات المختصة.