أمطار صباحية على الرياض دون معوقات مرورية والأرصاد تحذّر

وأوضح المركز أن الحالة الجوية المتوقعة قد تصاحبها رياح شديدة السرعة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، مع تساقط للبرد وصواعق رعدية، إضافة إلى احتمالية جريان السيول في بعض المواقع، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، واتباع إرشادات السلامة الصادرة من الجهات المختصة.