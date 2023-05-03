غداً في الرياض.. "السمّيعة" على موعد مع روائع الموجي وألحانه الإبداعية
ينتظر متذوقو الموسيقى غداً الخميس انطلاق أول إيقاعات "روائع الموجي" في مسرح أبوبكر سالم بمنطقة بوليفارد رياض سيتي وسط العاصمة الرياض، حيث يجتمع نخبة من الفنانين لإحياء موروثه الفني والموسيقي في ليلة استثنائية يشرف عليها فنيّاً الموسيقار يحيى الموجي، ابن الراحل محمد الموجي، وعازف الكمان والموزع الموسيقي الشهير، ويحييها عبادي الجوهر وماجد المهندس، وصابر الرباعي، وأنغام، ووائل جسار، وشيرين عبدالوهاب، ومي فاروق، وزينة عماد، فيما يقود الأوركسترا الموسيقار وليد فايد المايسترو والموزع الموسيقي المعروف.
وتأتي ليلة "روائع الموجي" التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع برنامج جودة الحياة وهيئة الموسيقى، وتبدأ فعالياتها في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية، لاستذكار ألحان الموجي التي علقت في الذاكرة منذ سنين طويلة، ومن أبرزها تلك الألحان التي ارتبطت بمسرح الجنادرية في الرياض عام 1992، حين عزف وغنى رائعته التي اشتهرت عربيّاً بصوت الفنانة فايزة أحمد "أنا قلبي لك ميال"، وأصبحت واحدة من أكثر الأعمال الخالدة في مسيرته الفنية.
ويعد الموجي الذي يمثل محور أمسية الغد أحد أبرز وجوه الفن العربي، حيث ارتبطت ألحانه بمجموعة من أشهر الأعمال وأكثرها نجاحاً، مثل "قارئة الفنجان" للراحل عبدالحليم حافظ، و"عيون القلب" لنجاة الصغيرة.
وللموجي حضور بارز في الأغنية الخليجية أيضاً، حيث تعاون مع الفنان طلال مداح، ولحن له أغنية "ضايع في المحبة"، إضافة إلى أغنية "لي طلب" من كلمات الشاعر بدر بن عبدالمحسن.
وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أتاحت تذاكر ليلة "روائع الموجي" لجمهور الطرب العربي الأصيل، ومحبي الموسيقى الشرقية والأعمال المميزة عبر منصة "عيشها" من خلال الرابط .