غداً في الرياض.. "السمّيعة" على موعد مع روائع الموجي وألحانه الإبداعية

وتأتي ليلة "روائع الموجي" التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع برنامج جودة الحياة وهيئة الموسيقى، وتبدأ فعالياتها في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية، لاستذكار ألحان الموجي التي علقت في الذاكرة منذ سنين طويلة، ومن أبرزها تلك الألحان التي ارتبطت بمسرح الجنادرية في الرياض عام 1992، حين عزف وغنى رائعته التي اشتهرت عربيّاً بصوت الفنانة فايزة أحمد "أنا قلبي لك ميال"، وأصبحت واحدة من أكثر الأعمال الخالدة في مسيرته الفنية.