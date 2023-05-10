نائب أمير المدينة المنورة يُدشن مهرجان الثقافات والشعوب بالجامعة الإسلامية

تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة، دشن نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، مهرجان الثقافات والشعوب بنسخته الحادية عشرة في الجامعة الإسلامية، بحضور رئيس الجامعة الإسلامية ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والحضور الكرام.