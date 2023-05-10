نائب أمير المدينة المنورة يُدشن مهرجان الثقافات والشعوب بالجامعة الإسلامية

تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة، دشن نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، مهرجان الثقافات والشعوب بنسخته الحادية عشرة في الجامعة الإسلامية، بحضور رئيس الجامعة الإسلامية ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والحضور الكرام.
رافق نائب أمير منطقة المدينة المنورة أثناء الجولة التعريفية لأجنحة الدول المشاركة في المهرجان: رئيس الجامعة الإسلامية ووكلاء الجامعة، وعدد من منسوبيها، استعرض خلالها طلاب الجامعة المشاركون تنوعهم الثقافي بأكثر من 80 جناحًا.
وذكر عميد شؤون الطلاب المدير التنفيذي للمهرجان الدكتور حسن يحيى عواجي أن الجامعة الإسلامية تضم أكبر تنوع ثقافي لبيئة تعليمية على مستوى العالم بأكثر من 150 جنسية يتحدثون أكثر من 50 لغة.
يُذكر أن هذه النسخة هي الحادية عشرة من المهرجان والذي تستمر فعالياته 10 أيام.