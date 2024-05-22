"سناب الداخلية" يستعرض نماذج مشرفة لأحد الكفاءات من منسوبيها بمستشفيات قوى الأمن

بث الحساب الرسمي لوزارة الداخلية نماذج مشرفة لأحد منسوبيها العاملين في مستشفيات قوى الأمن، وذلك عبر سناب الداخلية بفقرة كفاءات من الخدمات الطبية بوزارة الداخلية .
وتفصيلاً، كانت فقرة اليوم عن الاستشاري رئيس وحدة جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى قوى الأمن بالرياض الدكتور أحمد جمعان الزهراني والحاصل على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة الملك عبد العزيز بجدة والبورد السعودي لجراحة المخ والأعصاب من مستشفى الملك فيصل التخصصي في مركز الأبحاث بالرياض والحاصل على زمالة جراحة العمود الفقري المعقدة من جامعة ألبرت في كندا وكذلك زمالة جراحة العمود الفقري الدقيقة من جامعة ييل بفرنسا.
ويعمل الدكتور "الزهراني" حالياً بمستشفى قوى الأمن بالرياض لعلاج إصابات المخ والحبل الشوكي وقصور العمود الفقري والأمراض الوعائية والانزلاقات الغضروفية والاحتكاكات والعيوب الخلقية، كما يتم العمل مع نخبة من الاستشاريين في تخصصات دقيقة في جراحة المخ والأعصاب، وفريق عمل لعمل عمليات معقدة، كما يساهم أيضا في تدريب الأطباء المقيمين في البرنامج التدريبي جراحة المخ والأعصاب.
وبدوره، قال الاستشاري "الزهراني" إن له عديد الأبحاث والكتب العلمية المعتمدة، ويشرف بكونه أحد منسوبي الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ويتشرف بتقديم الخدمة لمنسوبيها وذويهم.