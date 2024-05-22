"سناب الداخلية" يستعرض نماذج مشرفة لأحد الكفاءات من منسوبيها بمستشفيات قوى الأمن

وتفصيلاً، كانت فقرة اليوم عن الاستشاري رئيس وحدة جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى قوى الأمن بالرياض الدكتور أحمد جمعان الزهراني والحاصل على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة الملك عبد العزيز بجدة والبورد السعودي لجراحة المخ والأعصاب من مستشفى الملك فيصل التخصصي في مركز الأبحاث بالرياض والحاصل على زمالة جراحة العمود الفقري المعقدة من جامعة ألبرت في كندا وكذلك زمالة جراحة العمود الفقري الدقيقة من جامعة ييل بفرنسا.