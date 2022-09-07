وزير الخارجية يلتقي نظيره التركمانستاني

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، المنعقد في الرياض اليوم.