وزير الخارجية يلتقي نظيره بجواتيمالا ويبحثان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

التقى أمس وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية جمهورية غواتيمالا ماريو أدولفو بيكارو فلوريس، وذلك خلال زيارته الرسمية لترؤس وفد السعودية المشارك في القمة التاسعة لرؤساء دول الكاريبي، والمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول الكاريبي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية (غير المقيم) لدى جمهورية جواتيمالا هيثم المالكي، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.