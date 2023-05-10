وزير الخارجية يلتقي نظيره بجواتيمالا ويبحثان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

التقى أمس وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية جمهورية غواتيمالا ماريو أدولفو بيكارو فلوريس، وذلك خلال زيارته الرسمية لترؤس وفد السعودية المشارك في القمة التاسعة لرؤساء دول الكاريبي، والمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول الكاريبي.