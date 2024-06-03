بالشراكة مع "الداخلية".. "الأمن السيبراني" تقيم "المعرض التوعوي بالمخاطر السيبرانية" لحج 1445هـ

أقامت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالشراكة مع وزارة الداخلية، "المعرض التوعوي بالأمن السيبراني لموسم حج 1445هـ"، الهادف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني بأساليب مبتكرة وتفاعلية وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، وذلك بحضور نائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية المهندس ثامر الحربي، الذي يستمر حتى (29 ذي القعدة 1445 هـ) الموافق (6 يونيو 2024م)، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمنطقة مكة المكرمة.
ويستعرض المعرض الذي يستهدف منسوبي الجهات الحكومية المشاركة في موسم حج هذا العام، مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، والسلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية، وتقديم محاكاة حية للهجمات السيبرانية على الأفراد والمنظمات، وتوضيح الممارسات الآمنة من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية، وتقديم الاستشارات والتوصيات العامة لتجنب الوقوع في التصيّد الإلكتروني.
ويسهم المعرض في تعزيز الأمن السيبراني للأنظمة والخدمات المقدمة خلال موسم الحج، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتحقيق التكامل المشترك بين الجهات في مجال التوعية بالأمن السيبراني، والوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق.