بالشراكة مع "الداخلية".. "الأمن السيبراني" تقيم "المعرض التوعوي بالمخاطر السيبرانية" لحج 1445هـ

ويستعرض المعرض الذي يستهدف منسوبي الجهات الحكومية المشاركة في موسم حج هذا العام، مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، والسلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية، وتقديم محاكاة حية للهجمات السيبرانية على الأفراد والمنظمات، وتوضيح الممارسات الآمنة من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية، وتقديم الاستشارات والتوصيات العامة لتجنب الوقوع في التصيّد الإلكتروني.