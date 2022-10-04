المملكة وأذربيجان تحتفلان بالذكرى الثلاثين على نشأة العلاقات الثنائية

من جانبه، أكد وزير الخارجية في كلمته خلال الحفل، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان بُنيت على أسس متينة منذ استقلال جمهورية أذربيجان عام 1992م، مشيرًا إلى أن المملكة تعد من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية أذربيجان بعد استقلالها، وأقامت علاقات دبلوماسية معها.