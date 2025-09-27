"العنزي": الذكاء الاصطناعي شريك خفي يصنع المستقبل ويهدد العقول بالكسل الذهني

وأضاف أن المشكلة ليست في وفرة المعلومات، بل في العجز عن تحويلها إلى معرفة، مشيرًا إلى أن المعلومة سطحية وعابرة، بينما المعرفة تتطلب جهدًا وتأملًا وتجربة. وتساءل: كيف يمكن تحويل هذا السيل الرقمي إلى أداة للإبداع بدلاً من أن يكون مصدرًا لإرهاق الذهن؟