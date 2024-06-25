"مجلس القضاء الإداري" يسمي رؤساء محاكم ديوان المظالم.. ويقر حركة نقل وتكليف القضاة

وقال الأحيدب : إن المجلس أقر حركة النقل السنوية لقضاة ديوان المظالم والتي شملت 84 قاضيًا، وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث يعقد مجلس القضاء الإداري جلساته بشكل دوري، ويناقش من خلالها مستجدات القضاء الإداري ويُقر ما يخصه من تشريعات وقرارات.