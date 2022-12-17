"مربعانية الشتاء".. "الزعاق": موجة البرد تستمر للأربعاء ونهاية الأسبوع يعود الدفء

وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن العرب القدماء لهم طرق شتى في معرفة الفصول والمواسم المختلفة باختلاف الثقافات والبيئة المحيطة بهم؛ فالزراع يعتمدون على السلوك الزراعي، والبادية على السلوك الحشَري وتحركات الرياح وتخلقات السحب، وأهل البحر على الرؤية العيانية لذات النجم ومشارق الشمس.