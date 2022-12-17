"مربعانية الشتاء".. "الزعاق": موجة البرد تستمر للأربعاء ونهاية الأسبوع يعود الدفء

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن أهلنا الأوليين كانوا يدركون دخول مربعانية الشتاء والقيظ من خلال الأغصان.
وأضاف الزعاق أنه خلال مربعانية الشتاء، يتوقف الماء عن الجريان في غصون الأشجار، ومع دخول مربعانية القيظ يكثر جريان الماء بغصون الأشجار، فتفرز الصمغ.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن العرب القدماء لهم طرق شتى في معرفة الفصول والمواسم المختلفة باختلاف الثقافات والبيئة المحيطة بهم؛ فالزراع يعتمدون على السلوك الزراعي، والبادية على السلوك الحشَري وتحركات الرياح وتخلقات السحب، وأهل البحر على الرؤية العيانية لذات النجم ومشارق الشمس.
وأكمل: تستمر موجة البرد المُعاشة معنا إلى ظهر يوم الأربعاء ونهاية الأسبوع يرجع الدفء.
وأضاف الزعاق أنه من يوم السبت تتولد موجة جديدة، وهذا البرد يسمى ببرد القلب "النجم الثاني من المربعانية" وفيه يزورنا البرد على فترات متقاربة.