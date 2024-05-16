شاهد.. رؤساء وفود الدول المشاركة في "قمة المنامة" يلتقطون الصورة التذكارية

انطلقت القمة العربية الـ 33 بالمنامة اليوم، وبدأت الفعاليات عقب التقاط الصورة التذكارية لرؤساء وفود الدول المشاركة في القمة التي تستضيفها مملكة البحرين اليوم.
وتحتضن المنامة، الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين.
ويجتمع القادة العرب، في إطار فعاليات الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية؛ للتباحث في مجموعة من القضايا المشتركة؛ ومن أبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة، والأزمة في السودان والتطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في مجالات مختلفة.