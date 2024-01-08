خلال أسبوع.. "المرور" يضبط 1240 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة

وتفصيلًا، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط 140 دراجة مخالفة بالرياض، و87 بالعاصمة المقدسة، و46 بمنطقة المدينة المنورة، و30 بالشرقية، وضبط 36 بمنطقة عسير، و20 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و28 بحائل، و53 بالقصيم، وجازان 61 دراجة مخالفة، ونجران 16، ومنطقة الحدود الشمالية 13، والجوف 4 دراجات مخالفة، و681 بجدة، و21 بالطائف، و4 دراجات بالقريات.