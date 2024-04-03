تجدد السحب الركامية واتساع رقعة الأمطار الرعدية في معظم المناطق اليوم

وأكدت النماذج العددية -بحسب "طقس العرب"- اتساع رقعة السحب الممطرة تدريجيًّا خلال الساعات القادمة خاصة مع ظهر وعصر اليوم؛ لتشمل مناطق أوسع من المملكة يتخللها بعض السحب الركامية والتي من المتوقع أن تشمل أجزاء من غرب وجنوب وجنوب غرب المملكة ووسطها؛ بما فيها أجزاء من: (نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجنوب وغرب الرياض وقد تشمل العاصمة)، بالإضافة لغرب منطقة القصيم ووسط المنطقة الشرقية.. تكون هذه الأمطار غزيرة أحيانًا مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق.