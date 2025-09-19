البروفيسور المالكي: السعودية ترسخ مكانتها كوجهة تعليمية دولية تدعم الابتكار واقتصاد المعرفة

وأضاف أن مستقبل سوق العمل لن يُبنى على التخصصات التقليدية فقط، بل على برامج أكاديمية للتخصصات البينية مثل: الأعمال والاستدامة، الهندسة وعلوم المناخ، العلوم الإنسانية وعلوم البيانات. كما دعا إلى إعادة تعريف العلوم الإنسانية بوصفها أساسًا للتفكير النقدي والقيادة الأخلاقية وتعزيز الهوية الثقافية، خصوصًا عند دمجها بالتقنيات الحديثة.