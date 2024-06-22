في تقويم العام المقبل.. إجازة عيد الأضحى 15 يومًا يعود بعدها الطلاب للدراسة

كشف التقويم الدراسي الجديد، الذي أسدلت عنه وزارة التعليم الستار اليوم، عن مدة الإجازة التي سيتمتع بها الطلاب ومنسوبو المدارس في عيد الأضحى العام المقبل بإذن الله، التي ستمتد لـ15يومًا بدءًا من تاريخ الثالث ذي الحجة حتى الـ18 من ذي الحجة، بعدها سيعود الطلاب في تاريخ 19 لاستئناف الدراسة، فيما ستكون إجازة نهاية العام في تاريخ 1 محرم 1447.