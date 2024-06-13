"الإرشاد الزراعي": "تبقع الأوراق السبتوري" مرض فطري يصيب أوراق وأزهار وثمار الطماطم

أوضح الإرشاد الزراعي أن "تبقع الأوراق السبتوري" من الأمراض الفطرية التي تصيب أوراق وأزهار وثمار الطماطم وتسبب أضراراً كبيرة في المحصول، وتقلل من قيمته التسويقية.
ولفت إلى أن الإدارة المتكاملة للمكافحة تحد من أضرار هذا المرض.
وتفصيلاً، أكد الحساب الرسمي للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أعراض مرض "تبقع الأوراق السبتوري" يمكن أن تظهر في أي مرحلة من تطور الطماطم، وتبدأ كبقع صغيرة على الجانب السفلي للأوراق القديمة، وتحتوي البقع على مركز رمادي وحافة داكنة وقد تندمج، ويمكن رؤية أجسام فطرية سوداء صغيرة في مركز البقع، كما يمكن أن تظهر البقع أيضاً على السيقان والثمار والزهور.
ونصح بالتأكد من إزالة جميع بقايا محصول الطماطم في فصل الخريف أو دفنها في عمق التربة، وزراعة بذور أصناف خالية من المرض، وتجنب الري من الأعلى، وتثبيت النباتات لزيادة تدوير الهواء من خلال الأوراق، واستخدام مبيد فطري مناسب حال الضرورة.