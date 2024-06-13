"الإرشاد الزراعي": "تبقع الأوراق السبتوري" مرض فطري يصيب أوراق وأزهار وثمار الطماطم

وتفصيلاً، أكد الحساب الرسمي للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أعراض مرض "تبقع الأوراق السبتوري" يمكن أن تظهر في أي مرحلة من تطور الطماطم، وتبدأ كبقع صغيرة على الجانب السفلي للأوراق القديمة، وتحتوي البقع على مركز رمادي وحافة داكنة وقد تندمج، ويمكن رؤية أجسام فطرية سوداء صغيرة في مركز البقع، كما يمكن أن تظهر البقع أيضاً على السيقان والثمار والزهور.