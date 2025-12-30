الجمعة المقبل.. انطلاقة مهرجان "جازان 2026" بأكبر مسرح بحري في المملكة

تستعد منطقة جازان يوم الجمعة المقبل لإطلاق فعاليات مهرجان جازان 2026، وسط ترقب واسع من الأهالي والزوار، في نسخة استثنائية هذا العام تجمع بين الإبداع العمراني والتجربة الثقافية والترفيهية المتكاملة.
ويُعد المسرح البحري الجديد أبرز معالم المهرجان، حيث يُصنف كأكبر مسرح بحري في المملكة، بما يعكس طموح المنطقة لتكون وجهة رائدة للفعاليات الوطنية الكبرى على مدار العام.
ويمتاز المسرح بقدرة استيعابية تفوق 10 آلاف متفرج، مع تخصيص خمس مناطق لكبار الشخصيات (VIP)، إضافة إلى تصميمه وإنشائه خصيصًا لهذا الحدث الضخم، مدعومًا بمرافق لوجستية متقدمة تشمل أكثر من 9 آلاف موقف للسيارات، على مساحة تمتد لـ 35 كيلومترًا مربعًا.
ويضم المهرجان تجارب متنوعة ضمن منطقة Earth Zone، منها معرض تشكيلي يبرز الفن المحلي، و24 كشكًا للمطاعم والمقاهي، إلى جانب مناطق تسوق، ومتحف جازان، وحديقة طيور، ومنطقة ألعاب متكاملة للعائلات والأطفال.
ويعتمد المهرجان تنظيمًا احترافيًا يواكب المعايير العالمية، ويمنح الزوار تجربة ثقافية وسياحية شاملة، في إطار رؤية شاملة لتعزيز مكانة جازان كوجهة وطنية نابضة بالحياة طوال العام.