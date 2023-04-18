"الغذاء والدواء" تنصح بضرورة استخدام واقي الشمس بالطريقة السليمة

وأضافت أنه يجب استخدام منتج يكون عامل الحماية "SPF" فيه 15 أو أكثر، حسب طبيعة الجلد، موضحة أن عامل الحماية يدلّ على مدى حماية واقي الشمس للجلد من تأثير الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها، مؤكدة أنه كلما زاد رقم عامل الحماية زادت حماية الجلد من أضرار هذه الأشعة.