"الغذاء والدواء" تنصح بضرورة استخدام واقي الشمس بالطريقة السليمة

أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية استخدام واقي الشمس بالطريقة السليمة؛ لحماية البشرة من أشعة الشمس، والتأكُّد من عامل الحماية "SPF15" حسب طبيعة الجلد؛ للحفاظ عليه من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.
وقالت الهيئة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: يفضّل وضع واقيات الشمس قبل 20 دقيقة من التعرض لأشعة الشمس، مع ضرورة أن يغطي الواقي جميع أجزاء الجسم المعرضة للأشعة، وتجنب ملامسة العين.
ونصحت الهيئة بتكرار وضع واقي الشمس كل ساعتين أو أقل بعد السباحة أو التعرق الشديد، حتى عند استخدام واقيات شمس ذات خاصية مقاومة للماء.
وأضافت أنه يجب استخدام منتج يكون عامل الحماية "SPF" فيه 15 أو أكثر، حسب طبيعة الجلد، موضحة أن عامل الحماية يدلّ على مدى حماية واقي الشمس للجلد من تأثير الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها، مؤكدة أنه كلما زاد رقم عامل الحماية زادت حماية الجلد من أضرار هذه الأشعة.