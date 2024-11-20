وزير النقل يدشن النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية

وبيّن "الجاسر" أن شبكة الخطوط الحديدية بالمملكة تمدَّدت لتصل اليوم إلى أكثر من 5500 كيلومتر من الخطوط الحديدية عبر عدة شبكات هي شبكة الشمال التي تمتدّ من الرياض وصولًا إلى حدود الأردن، وشبكة الشرق التي تربط الرياض بساحل الخليج العربي، وشبكة قطار الحرمين السريع، والتي تربط المدينتين المقدّستين مكة المكرمة والمدينة المنورة ببعضهما بأحد أسرع القطارات الكهربائية في العالم، وهي الشبكة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين عام 2018م، ونقلت أكثر من 20 مليون راكب، وأزاحت أكثر من مليون رحلة شاحنة من شبكة الطرق خلال العام الماضي.