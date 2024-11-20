وزير النقل يدشن النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية

دشّن وزيرُ النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم؛ أعمالَ النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية في العاصمة الرياض.
جاء ذلك بحضور عدد من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار في قطاع السكك الحديدية.
وقال "الجاسر" في كلمته الافتتاحية في المؤتمر: إن المملكة وبرؤية ودعم القيادة الرشيدة مقبلة على طفرة في نموّ وزيادة أطوال شبكات السكك الحديدية، لتصل إلى أكثر من 8000 كيلومتر خلال السنوات القادمة؛ لتعزيز مكانتها كمركز لوجيستي عالمي.
وبيّن "الجاسر" أن شبكة الخطوط الحديدية بالمملكة تمدَّدت لتصل اليوم إلى أكثر من 5500 كيلومتر من الخطوط الحديدية عبر عدة شبكات هي شبكة الشمال التي تمتدّ من الرياض وصولًا إلى حدود الأردن، وشبكة الشرق التي تربط الرياض بساحل الخليج العربي، وشبكة قطار الحرمين السريع، والتي تربط المدينتين المقدّستين مكة المكرمة والمدينة المنورة ببعضهما بأحد أسرع القطارات الكهربائية في العالم، وهي الشبكة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين عام 2018م، ونقلت أكثر من 20 مليون راكب، وأزاحت أكثر من مليون رحلة شاحنة من شبكة الطرق خلال العام الماضي.
وأضاف وزير النقل والخدمات اللوجستية: أنّ كافّة هذه الشبكات السككية هي جزء من عمل مستمرّ وفق رؤية طموحة أعلنها الأمير محمد بن سلمان، وانبثقت على ضوئها استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وخلال فعاليات المؤتمر أطلق وزيرُ النقل والخدمات اللوجستية، برنامجَ أساسات الذي يهدف لتوطين صناعة الخطوط الحديدية؛ ليوفر فرصًا استثمارية تصل قيمتها إلى 15 مليار ريال بحلول عام 2030، ويرفع معدلات المحتوى المحلي لدى الخطوط الحديدية السعودية "سار" إلى 60% خلال عام 2025، ويوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل في السوق المحلي.
وقد شهد اليومُ الأول توقيعَ مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين الجهات المشاركة؛ ممّا يعزّز من فرص التعاون والشراكات في القطاع. كما أتاح المعرضُ للزوار فرصةً لاستكشاف حلول وتقنيات متقدِّمة تسهم في تحسين كفاءة وفعالية السكك الحديدية، بالإضافة إلى الاطلاع على العروض المقدمة من الجهات العارضة المحلية والدولية.
ويمثّل هذا الحدث الذي تستضيفه الخطوط الحديدية السعودية "سار" بصفتها الشريك الاستراتيجي، منصةً استراتيجية تعزّز من مكانة المملكة كوجهة رائدة في قطاع السكك الحديدية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس التزامها بتطوير بنية تحتية متقدمة تدعم قطاع النقل كركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030. كما يجسّد رؤية الخطوط الحديدية السعودية "سار" في تعزيز الابتكار والتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتقديم حلول نقل مستدامة وفعالة.