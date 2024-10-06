إطلاق "المنتج التأميني" لحماية حقوق العمالة الوافدة وضمان سداد مستحقاتهم حال تعثر المنشآت

ويغطي "المنتج التأميني"، المقدم عبر شركات التأمين بالمملكة، سداد مستحقات العاملين الوافدين في حال تعثر أصحاب المنشآت عن سداد أجورهم، وذلك وفقًا لشروط ومنافع تحددها الوثيقة التأمينية المعتمدة حسب السياسات والإجراءات المنظمة لها. تشمل تلك المنافع، على سبيل المثال، توفير تذكرة سفر للعامل الوافد إذا رغب في العودة إلى بلده.