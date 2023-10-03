تُتَوج الناقة الأكثر إدرارًا للحليب.. "المحالب" مسابقة جديدة بمهرجان المؤسس للإبل 8

وكانت منافسة "المحالب" أحد المسابقات التنافسية القديمة بين ملاك الإبل؛ حيث إن الملاك في ذلك الوقت يهتمون بسلالة الجمال التي يتميز إنتاجها من الإبل بوفرة إدرار الحليب؛ لكون الحليب هو الوجبة الغذائية الرئيسية عند ملاك الإبل قديمًا؛ لقلة موارد التغذية في الزمن الماضي.