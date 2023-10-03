تُتَوج الناقة الأكثر إدرارًا للحليب.. "المحالب" مسابقة جديدة بمهرجان المؤسس للإبل 8

أدرجت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة، منافسة "المحالب" ضمن المسابقات التنافسية بين ملاك الإبل والتي تعتمد على غزارة الحليب الذي تدره "الناقة"، بعد قياسه على فترات متفاوتة.
وكانت منافسة "المحالب" أحد المسابقات التنافسية القديمة بين ملاك الإبل؛ حيث إن الملاك في ذلك الوقت يهتمون بسلالة الجمال التي يتميز إنتاجها من الإبل بوفرة إدرار الحليب؛ لكون الحليب هو الوجبة الغذائية الرئيسية عند ملاك الإبل قديمًا؛ لقلة موارد التغذية في الزمن الماضي.
وتهدف منافسات "المحالب" إلى دعم الملاك وخلق فرص التنافس بينهم وتنمية الثروة الاقتصادية من خلال المنافسة بين جميع الملاك للتمسك بالإبل الأكثر إدرارًا للحليب والمحافظة على سلالتها، وتشجيع ملاك الإبل على اقتنائها للحفاظ على التراث الوطني باعتبار الإبل جزءًا أصيلًا من حياة السعوديين.
الجديد بالذكر أن العديد من الشركات عالميًّا ومحليًّا اهتمت بإنتاج حليب الإبل، بل أصبح حليب الإبل أحد الموارد الاقتصادية المحلية؛ حيث دشنت إحدى الشركات بالمملكة إنتاج وتوزيع منتجات حليب الإبل بشكل تجاري للمرة الأولى في المملكة، لتقديم منتجات حليب الإبل الطازج والمنكهة وغيرها من المنتجات الأخرى المصنعة من حليب الإبل.