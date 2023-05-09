بزيادة 104%.. "سار" تضاعف أعداد المسافرين على قطاراتها في الربع الأول من العام الجاري

ووقّعت مجموعة من الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم خلال الربع الأول من 2023 مع عددٍ من الجهات والهيئات الحكومية مثل وزارة الثقافة والهيئة السعودية للسياحة والخطوط الجوية العربية السعودية، وشركات القطاع الخاص ومنها شركة الصافي دانون والراشد للأسمنت، بالإضافة إلى شركات عالمية مثل سيسكو وسي إم ايه - سي جي إم، وذلك بهدف نقل البضائع وإثراء تجربة المسافرين عبر الخطوط الحديدية وخدمة ضيوف الرحمن. كما حصلت على جائزة "الأثر على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لعام 2022م" في مطلع العام الجاري، وحصلت على شهادة المعيار الدولي لإدارة خدمات تقنية المعلومات من المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس (الآيزو).