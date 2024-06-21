حضور لافت في جناح المملكة بالمعرض الدولي للدفاع والأمن "يوروساتوري 2024"

يذكر أن الجناح السعودي الذي نظّمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمشاركة في المعرض الدولي للدفاع والأمن "يوروساتوري 2024م"، تضافرت فيه جهود العديد من الجهات من القطاعين العام والخاص كوزارة الاستثمار ممثلةً في منصّة استثمر في السعودية "Invest Saudi"، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي "GADD"، وعدد من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية متمثلةً في الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، والشركة السعودية لهندسة الطيران "Saudia Technic"، وشركة درع الحياة للصناعات العسكرية "Life shield"، وشركة سكوبا السعودية للصناعات العسكرية "Scopa"، والشركة العربية الدولية "AIC"، والشركة السعودية للصناعات الجلدية "SLIC"، ومجموعة الإسناد للصناعات العسكرية "AL-ESNAD"، وشركة خدمة راي للتصنيع "KRMC"، إضافةً إلى معرض الدفاع العالمي "WDS"؛ لتستعرض الجهات المشاركة في الجناح السعودي ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية من خطوات متسارعة لمواصلة توطين وتمكين القطاع وما يزخر به من قدرات محلية تلبّي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية، في إطار النمو المتسارع الذي يشهده القطاع على صعيد جذب الاستثمارات النوعية في القطاع التي ستسهم بشكل فعال في بناء اقتصادٍ مزدهر وصناعةٍ مستدامة.