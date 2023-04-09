"سعود الطبية" تسجّل 132 ألف موعد بالعيادات الخارجية.. وقرابة 5 آلاف عملية

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن عدة أرقام تتعلق بالخدمات الطبية خلال الربع الأول للعام الميلادي الحالي 2023م.
وأوضح مدير إدارة العيادات الخارجية فيصل المطيري؛ أن العيادات شهدت تسجيل أكثر من 132 ألف موعد في مختلف التخصصات الطبية، تشتمل على العيادات الخارجية للمستشفى العام، ومستشفى الأطفال، إلى جانب مستشفى النساء والولادة، مستشفى الأسنان، وكذلك عيادات مركز الملك فهد للكلى.
وأشار المطيري؛ إلى أن أقسام الطوارئ سجّلت أكثر من 42 ألف زيارة لتلقي العلاج اللازم، إضافة لإجراء قرابة 5 آلاف عملية في كل من المستشفى العام، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى الأطفال، ومستشفى الأسنان، من بينها 2257 عملية طارئة.
وأكّد أن المدينة تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، بوجود تجهيزات طبية حديثة وكوادر طبية مؤهلة ومدربة.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمُّع الرياض الصحي الأول.