"سعود الطبية" تسجّل 132 ألف موعد بالعيادات الخارجية.. وقرابة 5 آلاف عملية

وأشار المطيري؛ إلى أن أقسام الطوارئ سجّلت أكثر من 42 ألف زيارة لتلقي العلاج اللازم، إضافة لإجراء قرابة 5 آلاف عملية في كل من المستشفى العام، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى الأطفال، ومستشفى الأسنان، من بينها 2257 عملية طارئة.