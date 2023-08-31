"إغاثي الملك سلمان" يسلّم 25 طنًا من التمور هدية المملكة للكاميرون

من جانبها، أكدت مدير عام مستشفى الصداقة التعليمي رجاء الشعيبي أن إعادة تأهيل قسمي الطوارئ والأطفال بالمستشفى سيسهم في تخفيف حدة الزحام على خدمات الأقسام التي تصل في اليوم الواحد إلى أكثر من 350 حالة، موضحة أن قسم الطوارئ في الوقت الحالي تصل سعته السريرية إلى 19 سريراً قابلة للزيادة توزعت على أجنحة الرجال والنساء والأطفال والعناية الحرجة، بينما قسم الأطفال بالمستشفى يضم 27 سريراً تم توزيعها على أجنحة العزل العام وأمراض القلب والأمراض التنفسية والكلى والغدد الصماء.