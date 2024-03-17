بعد الفوز على ضمك.. كيف صنع الهلال تاريخ كرة القدم بأطول سلسلة انتصارات؟

وكانت آخر مرة لم يفز فيها في 21 سبتمبر الماضي عندما تعادل 1 / 1 في الدوري مع ضمك، وبعدها بأربعة أسابيع، تلقى الفريق صدمة إثر تعرُّض نجم الفريق، البرازيلي نيمار، لإصابة خطيرة في الركبة في أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل، إلا أن المهاجم الصربي، ألكسندر ميتروفيتش استطاع أن يعوّض غياب زميله بسلسلة من الأهداف التي أوصلت الفريق إلى تحقيق الرقم القياسي.