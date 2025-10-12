برعاية وزير التعليم.. إطلاق المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف في العلوم والتقنية

برعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، دشّنت اليوم في مقر واحة الملك سلمان للعلوم بالرياض "المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات في العلوم والتقنية (STEAM 2025 – 2030)".
وأوضح معالي المشرف العام على واحة الملك سلمان للعلوم الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر، أن المبادرة تنطلق من حرص الواحة على الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتنمية القدرات البشرية، واستثمار النجاحات المحققة بالشراكة مع وزارة التعليم في تنظيم مهرجانات العلوم والتقنية.
وأشار إلى أن المبادرة تسعى لتحقيق التكامل بين برامج القطاعين الحكومي وغير الربحي، وتركز على اكتشاف الشغف، وبناء القدرات العلمية والتقنية، وخدمة الطالب والمعلم والأسرة، بما يتماشى مع أولويات المملكة في البحث والتطوير والابتكار.
من جانبه، قال وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور حسن خرمي في كلمته خلال الحفل: "تستمر مسيرة الريادة في التعليم بدعم كريم من القيادة الرشيدة – أعزّها الله –، ومن أبرز صور هذا الدعم الاهتمام بالمدارس ذات الأداء المنخفض، انطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص".
ونوّه إلى أن المبادرة تمثل تضافرًا للجهود بين الوزارة وواحة الملك سلمان للعلوم، حيث ستُفيد طلبة التعليم العام في جميع المراحل، إضافة إلى المعلمين والمعلمات والكوادر التعليمية والأسر.
وأشاد بجهود القائمين على المبادرة، معتبرًا تنفيذ 11 مهرجانًا علميًّا في مناطق المملكة ترجمة ملهمة لهذه الشراكة، وبما يعزز من دور الواحة كأيقونة وطنية لنشر العلوم التطبيقية والتجريبية.
وشهد الحفل توقيع عدد من مذكرات التعاون بين واحة الملك سلمان للعلوم وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، الشركاء في المبادرة، إلى جانب تكريم الرعاة تقديرًا لإسهاماتهم.
وتسعى المبادرة، في مرحلتها الأولى، إلى تنفيذ 11 مهرجانًا علميًّا خلال العام الدراسي الحالي، وتقديم تجربة تعليمية تفاعلية لكل فئات المجتمع، تركز على تنمية الشغف بالعلوم والمعارف، وتعزيز المهارات والقيم، إضافة إلى بناء شراكات إستراتيجية مستدامة مع القطاعين الخاص وغير الربحي.
وتعتمد المبادرة على التعلّم بالترفيه، من خلال ورش عمل ومعروضات وتجارب تطبيقية، دعماً لنواتج تعلّم STEM، وترسيخًا للثقافة العلمية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.