برعاية وزير التعليم.. إطلاق المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف في العلوم والتقنية

وتسعى المبادرة، في مرحلتها الأولى، إلى تنفيذ 11 مهرجانًا علميًّا خلال العام الدراسي الحالي، وتقديم تجربة تعليمية تفاعلية لكل فئات المجتمع، تركز على تنمية الشغف بالعلوم والمعارف، وتعزيز المهارات والقيم، إضافة إلى بناء شراكات إستراتيجية مستدامة مع القطاعين الخاص وغير الربحي.