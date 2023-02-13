"البلديات" تواصل جهودها لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية للوصول إلى 70%

تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جهودها لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030.
يأتي ذلك من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع واستهداف الفئات الأشد حاجة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار من قِبل القطاع الخاص، ما يضمن استقرار القطاع واستدامته.
وتعمل الوزارة ضمن إستراتيجيتها بالشراكة مع المطورين العقاريين، على توفير مزيدٍ من الوحدات السكنية لتعزيز المعروض، وتنويع الخيارات السكنية وإثرائها، بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، ويوافق قدراتها المالية.
حيث تقدم حلولاً سكنية متنوعة، وزيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وجودة عالية، وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع.
ومن ضمن خطط الوزارة، أن يتم توفير 40 ألف وحدة سكنية تنموية لدعم الأسر الأشد حاجة بنهاية 2025.
وتوفر الوزارة عددًا من المنتجات السكنية التي تلائم مختلف الشرائح، ومنها منتج الوحدات الجاهزة من السوق، حيث يوفر هذا المنتج طلب التمويل الإلكتروني مع مختلف الجهات التمويلية المعتمدة لدى سكني، وكذلك منتج مشروعات تحت الإنشاء والذي ينص على أن تكون وحدتك الشخصية في أرض مملوكة.
وتضمنت منتجات الوزارة منتج البناء الذاتي، الذي يوفر دعم الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن رحلة المستفيد في المنتج، كما طورت ونفذت الوزارة وحدات سكنية جاهزة وفق معايير تُسهم في تحقيق التطلعات لتملك المسكن المناسب، في بیئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات الأسرة.
ووفرت الوزارة منتج الأراضي السكنية، وهو عبارة عن مخططات سكنية في جميع مناطق المملكة والذي يمكن للمستفيد المستحق للدعم السكني التقديم عليه، وكذلك مشروعات أراضي القطاع الخاص، حيث يُسهم القطاع الخاص من خلال هذا المنتج في منح المستفيد أراضي سكنية مختلفة، تلبي رغبته في امتلاك منزل أحلامه.
أما برنامج باقات الدعم السكني، فهو أحد الحلول المقدمة من برنامج سكني لتسهيل امتلاك المسكن للمستفيد، وذلك بتقديم دعم وغير مسترد، ويقدم من خلال الشركاء من الجهات التمويلية بالاتفاق مع صندوق التنمية العقارية.