"البلديات" تواصل جهودها لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية للوصول إلى 70%

وتوفر الوزارة عددًا من المنتجات السكنية التي تلائم مختلف الشرائح، ومنها منتج الوحدات الجاهزة من السوق، حيث يوفر هذا المنتج طلب التمويل الإلكتروني مع مختلف الجهات التمويلية المعتمدة لدى سكني، وكذلك منتج مشروعات تحت الإنشاء والذي ينص على أن تكون وحدتك الشخصية في أرض مملوكة.