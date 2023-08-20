مدارس تبوك تبدأ استقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة

بدأت 1200 مدرسة من مدارس التعليم العام بمنطقة تبوك، اليوم الأحد، استقبال عودة أكثر من 200 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1445هـ.