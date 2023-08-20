مدارس تبوك تبدأ استقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة

بدأت 1200 مدرسة من مدارس التعليم العام بمنطقة تبوك، اليوم الأحد، استقبال عودة أكثر من 200 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1445هـ.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، خلال جولته التفقدية، على عدد من المدارس: إن الإدارة بجميع أفرعها ومكاتبها وأقسامها عملت منذ وقت مبكر على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات.
وأضاف: إن الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم في المنطقة كافة، تواصل أعمالها وجهودها المكثفة؛ لتهيئة المتطلبات الدراسية المناسبة للطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية.
وأكد "القعير" أهمية دور مديري ومديرات المدارس والهيئتين الإدارية والتعليمية في تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية في كل مدرسة نحو عام دراسي مميز وحافل بالإنجازات التعليمية.
كما نوّه إلى دور أولياء الأمور في حث أبنائهم وبناتهم على مواصلة عطاءاتهم التعليمية، ومساندتهم في إكمال مسيرة التعليم جنبًا إلى جنب مع المعلمين والمعلمات.