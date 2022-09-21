"شؤون الحرمين" تسيّر قوافل مياه زمزم للمرابطين في الحد الجنوبي

سيّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوجيهٍ من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شاحنات محمّلة بمياه زمزم إلى منطقتَي جازان ونجران في لمسة وفاءٍ ومحبة تجاه ما يقدّمه جنودنا البواسل من تضحياتٍ عظيمة لحماية بلاد الحرمين الشريفين ومقدّراتها وعرفاناً وتقديراً لجنودنا المرابطين على الثغور والحصون الذين يدافعون عن الوطن وساكنيه، ومقدّساته ومقدّراته.