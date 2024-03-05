وزير السياحة يترأس وفد المملكة المشارك في معرض ITB برلين 2024 بمشاركة أكثر من 55 جهة تمثل القطاع السياحي السعودي

ويترأس وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد بن عقيل الخطيب وفد المملكة العربية السعودية المشارك في هذا المحفل العالمي، برفقة عدد من قيادات ومسؤولي القطاع، وتقدم "روح السعودية" من خلال هذا الحدث الدولي الهام مئات المنتجات السياحية الجاهزة للحجز لوجهات مثل جدة والعلا والبحر الأحمر، وجملة من العروض التي تعكس العمق التراثي والتنوع الطبيعي والثقافي، والخيارات المتعددة من الباقات والعروض، مع زخم وافر وأجندة ثرية من الفعاليات النوعية والعالمية، التي تقام حول المملكة، طوال العام.