وزير السياحة يترأس وفد المملكة المشارك في معرض ITB برلين 2024 بمشاركة أكثر من 55 جهة تمثل القطاع السياحي السعودي

تنطلق اليوم، وعلى مدى ثلاثة أيام، مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض ITB برلين، وهو الحدث الأكبر والأهم في أجندة السياحة العالمية، وذلك من خلال جناح "روح السعودية" الهوية الرسمية للسياحة السعودية تحت إشراف الهيئة السعودية للسياحة.
ويتضمن الجناح أكثر من 55 شريكاً لمنظومة السياحة السعودية، يمثلون أهم العلامات البارزة في السياحة السعودية؛ من وجهات ومنظمي رحلات وفنادق وشركات سفر وسياحة، وذلك من أجل إبراز مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، والاحتفاء بالمنجزات والأرقام القياسية والنمو المتسارع للقطاع، ومد جسور التواصل مع الشركاء وإبرام الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية.
ويترأس وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد بن عقيل الخطيب وفد المملكة العربية السعودية المشارك في هذا المحفل العالمي، برفقة عدد من قيادات ومسؤولي القطاع، وتقدم "روح السعودية" من خلال هذا الحدث الدولي الهام مئات المنتجات السياحية الجاهزة للحجز لوجهات مثل جدة والعلا والبحر الأحمر، وجملة من العروض التي تعكس العمق التراثي والتنوع الطبيعي والثقافي، والخيارات المتعددة من الباقات والعروض، مع زخم وافر وأجندة ثرية من الفعاليات النوعية والعالمية، التي تقام حول المملكة، طوال العام.
وبهذه المناسبة صرح "الخطيب" قائلاً: "تأتي هذه المشاركة المميزة بمعرض ITB برلين 2024؛ لترسيخ مكانة وريادة المملكة على خارطة السياحة العالمية، وتعزيز جهود منظومة السياحة السعودية وشركائها من القطاع الحكومي والخاص من أجل مواصلة نمو وتطور واستدامة القطاع السياحي السعودي".
وأضاف: "فخورون بتحقيق أحد مستهدفات القطاع السياحي المتناغمة مع رؤية السعودية 2030، بالوصول إلى 100 مليون سائح سنوياً، وذلك قبل سبعة أعوام من موعدها المقرر، ومعها تم رفع سقف الطموح نحو آفاق جديدة للوصول إلى 150 مليون سائح سنوياً بحلول العام 2030"، وأكمل الوزير: "نشعر بالفخر والاعتزاز لما تمثله الحفاوة السعودية وثقافة الترحاب وإكرام الضيف المشهودة عن الشعب السعودي الأصيل؛ وهي واحدة من أهم مقومات السياحة السعودية؛ التي نسعى لإبرازها وترسيخها في كل الأوقات والوجهات والمنتجات".
كما صرح فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "تؤكد مشاركتنا في النسخة الثانية على التوالي من معرض ITB برلين التزامنا نحو شركائنا التجاريين على مستوى القارة الأوروبية بشكل عام والسوق الألماني بشكل خاص؛ لتمكينهم من مد جسور التواصل مع المملكة كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم".
وتابع الرئيس التنفيذي: "استقبلت المملكة أكثر من 950 ألف سائح من الأسواق الأوروبية خلال العام 2023، بزيادة قدرها 65% مقارنة بعام 2022، كما ارتفع عدد السياح من ألمانيا في العام 2023 بمعدل 61% مقارنة بالعام الأسبق، وتأتي مشاركتنا في هذا الحدث الهام من أجل تعزيز نجاحاتنا السابقة والتعاون الوثيق مع شركاءنا لتحقيق المزيد".
وتأتي هذه المشاركة في وقت يشهد فيه القطاع السياحي السعودي نمواً متسارعاً، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين بمعدل 56% في العام 2023؛ مقارنة بالعام 2019، كما أن المملكة ترتبط حالياً بـ 36 مدينة أوروبية، ومن المتوقع إطلاق أكثر من 10 مسارات جديدة خلال العام الجاري 2024، وذلك نظير التوسع في الشراكات الاستراتيجية مع أهم شركات الطيران الدولية، ومنها: ITA Airways وLOT Polish.